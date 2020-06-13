У Європарламенті застерегли владу України від політичних переслідувань п’ятого президента, – заява



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Справа колишнього президента Порошенка буде під пильним наглядом з боку Європарламенту

Справа п’ятого президента України, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка буде під пильним наглядом з боку Європейського парламенту. Про це йдеться у спеціальній заяві, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та Віце-голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску.

«Європейський парламент за численних нагод виступав за європейську перспективу України, в тому числі в своїх резолюціях. Ця інституція вважає Україну частиною нашої європейської родини не лише з геополітичних підстав, а й тому, що наші суспільства поділяють спільні цінності. Завдяки Угоді про асоціацію ми зобов’язалися розбудовувати тісні та сталі відносини на основі поваги до демократичних принципів, верховенства права, належного врядування, прав людини та засадничих свобод», – наголошується в заяві.

«Справа колишнього президента Порошенка буде під пильним наглядом з боку цієї інституції», – наголосили у заяві Європарламенту.

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