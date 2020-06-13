Кожен п'ятий житель Великої Британії заразився коронавірусом у лікарні



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Останнім часом багато жителів Великобританії висловлюють стурбованість у зв'язку з тим, що саме національна система охорони здоров'я є одним з джерел повторного зараження вірусом

Зараження Covid-19 в медустановах призвели до смертельних випадків, що становлять 11% від усіх людей, які померли від коронавірусу в країні

У Великобританії 22% хворих на коронавірус заразилися в медичних установах. Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на дослідження, проведене за підтримки уряду країни.

Згідно з отриманими даними, зараження Covid-19 в медустановах призвели до смертельних випадків, що становлять 11% від усіх людей, які померли від коронавірусу в країні.

За інформацією вчених, відсутність протягом тривалого часу рекомендацій щодо дотримання заходів соціального дистанціювання медичними працівниками призвело до поширення захворювання.

Останнім часом багато жителів Великобританії висловлюють стурбованість у зв'язку з тим, що саме національна система охорони здоров'я є одним з джерел повторного зараження вірусом в невеликих групах людей, які дотримуються правила соціального дистанціювання.

Раніше фахівці Імперського коледжу Лондона і Каліфорнійського університету в Берклі довели, що введені в різних країнах в рамках боротьби з коронавірусів жорсткі обмеження дозволили уберегти від зараження десятки мільйонів людей у всьому світу. Тільки у Великобританії карантинні заходи врятували 500 тисяч людей.

До відома, до відома у світі станом на 13 червня заразилися коронавірусом 7 629 227 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції - 425 330. У свою чергу, одужали 3 613 211 громадян.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 046 643), Бразилія (828 810), Росія (510 761), Індія (297 535), Велика Британія (294 402), Іспанія (243 209), Італія (236 142), Перу (214788), Франція (193 220), Німеччина (187 226), Іран (182 525) і Туреччина (175 218).

Найбільша кількість смертей зафіксовано в США - 114 643 особи, Бразилії - 41 828, Великій Британії - 41 566, в Італії - 34 223, Франції - 29 377 та Іспанії - 27 136. У Китаї в цілому - 4638, вже більше місяця не зафіксовано ні одного летального випадку.