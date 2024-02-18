Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами – Bild

Поставлені APC захищають тільки від ручної зброї і підходять для тилових операцій

У бронемашин немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню

Відомство оборони ФРН доправило в Україну бронетранспортери BATT UMG, які виявилися непридатними для бойових операцій і були придбані за завищеними цінами. Про це йдеться у статті Bild.

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Наприкінці травня уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC від компанії FFG. Ці бронетранспортери масою в 10 тонн розроблені в США і виробляються за американською ліцензією в різних країнах світу. Поставки почалися в жовтні, і наразі Збройні сили України отримали 48 машин.

Згідно з інформацією з Bild, ці бронетранспортери виявилися повністю непридатними для експлуатації в умовах, що діють в Україні, а також взагалі для використання в бойових ситуаціях.

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«У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC машини захищають тільки від ручної зброї і підходять для тилових операцій», – ідеться в публікації.

Експерт із аналізу відкритих даних з Bild Юліан Репке з'ясував, що Міноборони ФРН спочатку розглядало два варіанти: легкі машини від FFG і важкі Fuchs від Rheinmetall. Перший варіант був обраний з обґрунтуванням «як найбільш економічне рішення, яке до того ж швидко доступне».

Цікаво, що в Міноборони ФРН посилаються на Київ, кажучи, що «посилений протимінний захист тоді не вимагала Україна». Тим часом анонімний український чиновник розповів Bild, що, «звісно, ми хотіли б машини з протимінним захистом», але «німецька сторона їх не пропонувала».

Як вдалося з'ясувати під час розслідування, німецька FFG передала замовлення на всі 66 машин американському підряднику The Armoured Group (TAG). У результаті всі БТР зібрали на заводі TAG в ОАЕ. Звідти броньовики доставили в Україну із зупинкою в Німеччині.

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За даними джерела, жоден із бронетранспортерів не був зібраний у Німеччині. Ціни державного контракту були завищені втричі: на світовому ринку бронетранспортери APC від TAG приблизно коштують близько 200 000 євро, тоді як Міноборони ФРН заплатило за них 600 000 євро за одну машину.

Нагадаємо, 15 лютого, стало відомо, що Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Раніше повідомлялося, що Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.