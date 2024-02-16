Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомив пресс-секретар українського президента Сергій Никифоров.

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За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом «Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина».

Водночас, текст угоди буде оприлюднений пізніше.

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Угода охоплюватиме «довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України».

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині. Очікуєтсья, що 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Берліна.

А на вечір у Зеленського заплановано поїздку до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 лютого президент України Володимир Зеленський, відвідає Німеччину та Францію з робочим візитом. Зустрічі проводитимуться для спроби залучити важливу оборонну допомогу, а також з метою підписання двосторонніх документів про «гарантії безпеки».