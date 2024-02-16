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Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки
фото з відкритих джерел

Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомив пресс-секретар українського президента Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом «Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина».

Водночас, текст угоди буде оприлюднений пізніше.

Угода охоплюватиме «довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України».

Нагадаємо, сьогодні, 16  лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині. Очікуєтсья, що 16  лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Берліна. 

А на вечір у Зеленського заплановано поїздку до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 лютого президент України Володимир Зеленський, відвідає Німеччину та Францію з робочим візитом. Зустрічі проводитимуться для спроби залучити важливу оборонну допомогу, а також з метою підписання двосторонніх документів про «гарантії безпеки».

Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент Олаф Шольц

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