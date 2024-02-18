Bild з'ясувала, про що домовлялися Росія, США й Німеччина перед смертю Навального

Путін хотів обміняти Навального на агента Вадима Красикова

РФ планувала обміняти російського опозиціонера Олексія Навального, який нещодавно помер у виправній колонії, на агента Вадима Красикова, який перебуває у німецькій в'язниці. Про це інформує Bild.

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Як пише видання, відразу після смерті Навального з'явилося припущення про те, що він от-от мав вийти на свободу, адже його нібто планували обміняти.

За даними Bild, переговори про обмін і справді відбувалися. У них брали участь Росія, США й Німеччина. Російський диктатор Володимир Путін хотів отримати замість Навального агента Вадима Красикова, який сидить у німецькій в'язниці.

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Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Учора команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.