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Безпекова угода між Україною та Німеччиною, смерть Навального. Головне за 16 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Безпекова угода між Україною та Німеччиною, смерть Навального. Головне за 16 лютого
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Договір про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, смерть Навального, візит Зеленського до Франції. «Главком» склав добірку новин 16 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Смерть Навального

У виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Про це повідомляє пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП).

Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

Як повідомила пресслужба, до Навального негайно прибули медичні працівники установи та провели всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого

Візит Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом. Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами.

Хмельницька область отримала нового керівника

Кабінет Міністрів погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної військової адміністрації. До цього Тюрін був першим заступником начальника голови Хмельницької ОВА. Він також тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільнення його попередника Сергія Гамалія у березні 2023 року.

Хмельницька область залишалася без начальника ОВА майже рік.

ЗСУ відійшли з позицій в Авдіївці

Сили оборони ухвалили рішення відійти із позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки. Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції «Зеніт» на південно-східні околиці Авдіївки. За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Договір про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Німеччиною

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Угода охоплюватиме довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України.

Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження. 

Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

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Теги: війна Володимир Зеленський Олексій Навальний Франція Авдіївка Німеччина

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