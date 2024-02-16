Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
До нового пакета увійдуть гаубиці, амуніція, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T
Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції з Володимиром Зеленським.
«Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги, це 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тис. амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T», – заявив Шольц.
Він також заявив, що Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні 1,7 млрд євро і 6 млрд євро – на наступні роки.
Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою Україні.
Раніше повідомлялося, що Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Текст угоди буде оприлюднений пізніше.
Угода охоплюватиме «довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України».
Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині. Очікуєтсья, що 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Берліна.
А на вечір у Зеленського заплановано поїздку до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.
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