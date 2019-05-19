Німецька контррозвідка не виключає передачу Австрією секретних даних в РФ



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У німецькій контррозвідці не виключають, що австрійські партнери можуть неналежним чином зберігати секретні і навіть передавати їх в Росію

Спецслужби Німеччини припускають значні ризики у співпраці з австрійським колегами з огляду на можливу передачу секретних даних у Росію.

Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.

«Голова Федерального відомства із захисту конституції (BfV) Томас Гальденваген вбачає значні ризики у розвідувальній співпраці з Австрією. За нашою інформацією, він виступив з відповідною заявою на цьому тижні під час засідання парламентського органу контролю (PKGr) Бундестагу», - йдеться у повідомленні.

У німецькій контррозвідці не виключають, що австрійські партнери можуть неналежним чином зберігати секретні дані, які вони отримують від іноземних партнерів, і навіть передавати їх в Росію.

У зв'язку з цим видання нагадує, що у лютому минулого року, відразу після приходу до влади правопопулістської та проросійської Австрійської партії свободи (FPÖ), один із підрозділів МВС (очолюваного її представником) провів у штаб-квартирі Федерального відомства захисту конституції та боротьби з тероризмом обшук. У результаті було вилучено низку носіїв інформації, які, поміж іншого, містили дані, що стосувалися правих екстремістів.

Особливе занепокоєння у BfV викликало те, що було вилучено також деякі дані, отримані австрійської контррозвідкою із системи обміну інформацією європейських спецслужб Neptun.

«Комітет із розслідування цієї справи в Австрії дав зрозуміти, що значною мірою за цими обшуками стояв міністр внутрішніх справ Австрії Герберт Кікль. Представники його партії FPÖ мають тісні контакти з Росією. Європейські спецслужби побоюються, що їхня таємна інформація вже потрапила туди», - зазначається в матеріалі.

Слід зазначити, що стаття у Welt am Sonntag опублікована на тлі скандалу, який розгорівся після оприлюднення німецькими ЗМІ відеозаписів, на яких очільник FPÖ Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює фінансування партії з боку російського олігарха в обмін на преференції після приходу до влади.

Нагадаємо, у суботу ввечері федеральний канцлер Австрії Себастьан Курц заявив про припинення чинності урядової коаліції та виступив за проведення позачергових парламентських виборів якнайближчим часом, звернувшись із відповідною пропозицією до президента.

Пропозицію Курца вже підтримав президент Австрії.

Як повідомляв «Главком», вже колишній віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду.

Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році.

Згідно із записам, Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

У суботу, 18 травня, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.

Джерело: Укрінформ