Нобелівська премія-2026. Оголошено лауреатів з медицини та фізіології

5 жовтня стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року

Сьогодні, 5 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з медицини та фізіології. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Фонду Нобеля.

Нобелівську премію присуджено Карлу Дайссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю «за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики». Оптогенетика – це метод, що дає змогу досліджувати, як нервові клітини в живому мозку створюють спогади, впливають на емоції та визначають поведінку.

Пітер Гегеманн і Георг Нагель відкрили в одноклітинній водорості унікальний білок – каналородопсин. Згодом Карл Дейссерот перетворив його на світлокерований «перемикач», за допомогою якого можна керувати активністю нервових клітин. Їхні відкриття стали фундаментом нового етапу розвитку нейронауки.

Нагадаємо, 5 жовтня стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року.

До слова, 36-та церемонія вручення Шнобелівської премії вперше за історію нагороди відбулася поза межами США: 3 вересня десятьох лауреатів оголосили в Цюриху, Швейцарія. Організатори пояснили переїзд побоюваннями за безпеку іноземних лауреатів і журналістів, яким довелося б їхати до США.