Служба працюватиме з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00

Із 1 жовтня у Києві запрацює нова Медична інформаційна служба. Тут можна буде дізнатися про роботу міських лікарень, доступні медичні послуги, зокрема безоплатні, а також залишити пропозицію, подяку чи скаргу. Про це йдеться на офіційному порталі Києва з посланням на директорку Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяну Мостепан, інформує «Главком».

Служба працюватиме на базі КНП «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» в межах міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024-2027 роки.

Фахівці служби надаватимуть інформацію про роботу комунальних закладів охорони здоров'я, безоплатні медичні послуги, можливості Програми медичних гарантій.

Крім того, кияни зможуть залишити пропозиції, подяки або скарги щодо роботи медзакладу. Наприклад, щодо організації роботи, доступності запису на прийом, комунікації персоналу з пацієнтами та ймовірного вимагання коштів за медичні послуги чи лікарські засоби, які гарантуються Програмою медичних гарантій.

Служба працюватиме з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00. Звернутися до фахівця можна буде з 1 жовтня за номером (044) 451-0-451. Дзвінки зі стаціонарних телефонів у столиці безплатні, з мобільних – за тарифами оператора.

Нагадаємо, станом на 1 вересня 2026 року в Україні підтверджено пошкодження або знищення 2 687 об’єктів, що входять до складу 854 закладів охорони здоров’я. За даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних військових адміністрацій та Київської міської військової адміністрації, повністю зруйнованими є 340 об’єктів у складі 127 закладів охорони здоров’я.