Майже мільйон гривень «зник» під час закупівлі медобладнання на Одещині

Поліція підозрює керівника комунальної установи у розтраті понад 880 тис. грн через неправомірно включений ПДВ

Правоохоронці підозрюють керівника комунальної установи обласної ради на Одещині у розтраті понад 880 тис. грн під час закупівлі медичного обладнання для обласної клінічної лікарні. За даними слідства, до вартості договору незаконно включили податок на додану вартість, хоча такі медичні вироби на період воєнного стану звільнені від оподаткування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Слідчі встановили, що торік тимчасово виконувач обов'язків генерального директора однієї з комунальних установ Одеської облради організував закупівлю лапароскопічної стійки з комплектом датчиків, оптики та інструментів. За результатами відкритих торгів посадовець уклав договір із приватною компанією майже на 13,5 млн грн.

За версією слідства, він умисно включив до загальної вартості закупівлі понад 880 тис. грн ПДВ, хоча на період воєнного стану постачання відповідних медичних виробів не оподатковується. Обладнання поставили та повністю оплатили.

У поліції вважають, що через неправомірне включення податку держава зазнала збитків на понад 880 тис. грн. Посадовцю повідомили про підозру за статтею про розтрату ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, у червні НАБУ затримало народного депутата Сергія Кузьміних, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Раніше правоохоронці викрили масштабні схеми у медичній сфері, збитки від яких оцінили у понад 108 млн грн. Серед іншого слідство встановило факти завищення вартості закупівель медичного обладнання за бюджетні кошти.