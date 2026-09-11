Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

«Залишилося кілька місяців». Найбільший виробник ліків – про очікування від запуску Укрфармагентства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Залишилося кілька місяців». Найбільший виробник ліків – про очікування від запуску Укрфармагентства
Євгенія Піддубна з компанії «Фармак» вважає, що успіх реформи залежить від професійності команди нового Укрфармагентства
фото з відкритих джерел

«Для нас головний критерій успіху реформи – не нова назва установи, а її реальна спроможність»

До запуску Укрфармагентства залишається кілька місяців, однак для фармацевтичного ринку важливо не лише створення нової установи юридично. Про те, як реформу бачать самі учасники ринку, у коментарі «Главкому» розповіла директорка з корпоративних комунікацій компанії «Фармак» Євгенія Піддубна.

За словами експертки, ключове завдання реформи полягає не у виправленні окремих недоліків роботи Держлікслужби, а в глибшій зміні всієї системи регулювання лікарських засобів. «Для нас головний критерій успіху реформи – не нова назва установи, а її реальна спроможність, якість команди, прозорість процедур і довіра до її рішень в Україні та за кордоном», – підкреслила Піддубна.

Представниця виробника ліків додала: для галузі важливіша не так сама поява нового агентства, як новий закон «Про лікарські засоби». Він набирає чинності з 1 січня 2027 року і змінює всі процедури, наближаючи їх до правил ЄС.

Водночас фармацевтична галузь продовжує працювати в умовах значних викликів. Серед головних проблем Піддубна називає війну – обстріли, ризики для заводів і складів, перебої з електропостачанням та логістикою. Окремим викликом залишається дефіцит кваліфікованих кадрів через мобілізацію та виїзд людей за кордон.

Директорка з корпоративних комунікацій «Фармак» окремо наголосила на ризику розриву між формальним запуском агентства та його реальною готовністю виконувати всі нові функції.

«До 1 січня 2027 року залишилося небагато, а Укрфармагентство має бути не просто юридично створене, а фактично готове виконувати весь обсяг нових функцій. Для бізнесу дуже важливо пройти цей перехід без збоїв – без ситуацій, коли нові вимоги вже діють, а всі потрібні документи ще не готові», – сказала Євгенія Піддубна.

Директорка пояснила, що иоже зміниться для виробників на практиці: нова система зборів на утримання регулятора, оновлені вимоги до реєстрації ліків, підтвердження їхньої біоеквівалентності (тобто того, що дешевший аналог діє так само, як оригінальний препарат), фармнагляд, електронна взаємодія з регулятором, а згодом – національна система верифікації ліків із 2D-кодами на упаковках, які дозволятимуть перевіряти справжність препарату (система запрацює лише з 1 січня 2028 року). Платити за це компанія готова.

Водночас у компанії не очікують, що вже з 1 січня 2027 року реєстрація, ліцензування та перевірки автоматично стануть швидшими. Нова інституція працюватиме в умовах війни та кадрового дефіциту, а перехід на нову систему, навпаки, може тимчасово збільшити навантаження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запустив процес створення Українського фармацевтичного агентства – органу, який з 1 січня 2027 року зосередить у своїх руках все державне регулювання фармацевтичного ринку: від реєстрації ліків до контролю за обігом наркотичних речовин. Агентство замінить Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка перебуває у процесі ліквідації після років скандалів.

Читайте також:

Теги: медицина ліки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Професор Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України
Психічні розлади, туберкульоз і гепатит. Професор Ольга Голубовська – про медичні наслідки війни Здоров'я нації
17 серпня, 14:05
Голубовська акцентувала, те, що суспільство спостерігає зараз, – це лише незначна частина проблеми порівняно з тим, що чекає країну
Професорка Голубовська попередила про післявоєнні виклики, до яких українська медицина не готова
20 серпня, 11:22
Голубовська заявила про руйнацію вищої медичної школи в Україні
«Дійшли до абсурду». Професор-інфекціоніст Голубовська підбила підсумки 10 років медичної реформи
17 серпня, 16:58
Ольга Голубовська заявила, що медики екстреної допомоги під час повітряних тривог опиняються перед проблемою власної безпеки та необхідністю рятувати пацієнтів
Як діяти екстреній медичній службі під час повітряних тривог? Голубовська запропонувала рішення
18 серпня, 15:52
Голубовська зазначила, що українське суспільство недооцінює всі інфекційні загрози
Професорка-інфекціоністка назвала загрози, які українське суспільство недооцінює під час війни
19 серпня, 18:33
«Тіло людини». У Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка (фоторепортаж)
«Тіло людини». У Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка (фоторепортаж)
29 серпня, 07:00
Нині близько 46% дорослих американців не перебувають у шлюбі
Українка пояснила, чому США – країна самотніх людей
6 вересня, 17:38
Від початку повномасштабного вторгнення знищено 345 автомобілів, ще 225 пошкоджено, а 80 захоплено
Росія пошкодила або знищила майже 2,7 тис. медичних об’єктів в Україні
8 вересня, 02:18
За словами лікаря, FPV-дрони спричиняють специфічний характер травм
Характер воєнних травм суттєво змінився: хірург назвав нову загрозу
10 вересня, 19:10

Здоров'я

«Залишилося кілька місяців». Найбільший виробник ліків – про очікування від запуску Укрфармагентства
«Залишилося кілька місяців». Найбільший виробник ліків – про очікування від запуску Укрфармагентства
Прогноз магнітних бур на 11-12 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 11-12 вересня: якою буде сонячна активність
Характер воєнних травм суттєво змінився: хірург назвав нову загрозу
Характер воєнних травм суттєво змінився: хірург назвав нову загрозу
Міжнародна місія б’є на сполох: прифронтова медицина на межі колапсу
Міжнародна місія б’є на сполох: прифронтова медицина на межі колапсу
Україна змінила правила призначення антибіотиків: що треба знати пацієнтам
Україна змінила правила призначення антибіотиків: що треба знати пацієнтам
Лише 2% радості: соціологи стурбували результатами дослідження про стан українців
Лише 2% радості: соціологи стурбували результатами дослідження про стан українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua