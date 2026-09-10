Міжнародна місія б’є на сполох: прифронтова медицина на межі колапсу

Персонал лікарень біля лінії зіткнення скоротився на 60%, тоді як кількість пацієнтів стрімко зростає

У прифронтових лікарнях України кількість лікарів та медсестер скоротилася на 60% порівняно з довоєнним рівнем, водночас потреба в медичній допомозі зросла. Через це медики, які залишилися працювати, мають надзвичайне навантаження. Про це в коментарі «Главкому» розповів головний координатор «Лікарів без кордонів» в Україні Робін Мелдрам під час презентації звіту організації «Немає місця для порятунку».

За його словами, показовою є ситуація в одній із лікарень Херсона, яку підтримують «Лікарі без кордонів». До початку повномасштабного вторгнення там було 220 лікарняних ліжок, а нині їхня кількість зросла до 270. Водночас медичного персоналу стало значно менше.

«Зараз там на 60% менше лікарів, ніж було раніше, і на 60% менше медсестер. Тобто потреби зросли, а кількість лікарів і медсестер масово скоротилася. Навантаження на лікарів, які залишилися, надзвичайне. Вони настільки перевантажені, настільки виснажені роботою, що виконувати їхню роботу майже неможливо», – зазначив Мелдрам.

За його словами, особливо вразливими залишаються мешканці віддалених населених пунктів поблизу лінії фронту. Йдеться, зокрема, про людей похилого віку з хронічними захворюваннями, які через обмежений доступ до медицини не отримують необхідного лікування.

Мелдрам навів приклад відділення інтенсивної терапії, яке організація підтримує у Херсоні. Середній вік пацієнтів, які туди потрапляють, становить близько 60 років. Часто їхні хронічні захворювання через відсутність своєчасної допомоги загострюються до критичного та небезпечного для життя стану.

У презентації «Лікарі без кордонів» також зазначається, що з квітня 2022 року до грудня 2025 року організація зафіксувала понад 20 атак на медичні заклади, які безпосередньо підтримували її команди. Чотири з восьми лікарень, де працювали команди MSF, були повністю зруйновані.

Нагадаємо, в Україні препарати за програмою «Доступні ліки» почали доставляти безпілотниками у двох областях.