Стало відомо, які унікальні здібності отримала перша чіпована Маском людина

Перший пацієнт із вживленим у мозок нейрочіпом компанії Ілона Маска Neuralink, 29-річний Нолан Арбо, навчився грати у шахи силою думки. За його словами, його паралізувало вісім років тому внаслідок нещасного випадку, а тепер завдяки імпланту він може рухати курсор шахівницею на екрані ноутбука. Трансляцію гри вели на сторінці компанії Neuralink у соціальній мережі Twitter (X). Про це пише The Guardian.

Чоловік наголосив, що грає у комп'ютерні ігри, перериваючись на підзарядку пристрою. Арбо зізнався, що він має ще багато роботи. Однак, як зазначив пацієнт, після вжиття чіпа вже не буде таким, як раніше.

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy