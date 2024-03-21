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Стало відомо, які унікальні здібності отримала перша чіпована Маском людина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, які унікальні здібності отримала перша чіпована Маском людина
Пацієнт із чіпом легко грає в онлайн-шахи
фото із відкритих джерел

Перша людина з чіпом Neuralink у мозку навчилася грати у шахи силою думки

Перший пацієнт із вживленим у мозок нейрочіпом компанії Ілона Маска Neuralink, 29-річний Нолан Арбо, навчився грати у шахи силою думки. За його словами, його паралізувало вісім років тому внаслідок нещасного випадку, а тепер завдяки імпланту він може рухати курсор шахівницею на екрані ноутбука. Трансляцію гри вели на сторінці компанії Neuralink у соціальній мережі Twitter (X). Про це пише The Guardian.

Чоловік наголосив, що грає у комп'ютерні ігри, перериваючись на підзарядку пристрою. Арбо зізнався, що він має ще багато роботи. Однак, як зазначив пацієнт, після вжиття чіпа вже не буде таким, як раніше.

 «Це поки не ідеально, має бути ще багато роботи, але моє життя вже змінилося», – заявив Арбо.

Пацієнт отримав імплантат від компанії в січні але каже, що не має проблем. «Операція була надзвичайно легкою», – сказав Арбо у відео, яке транслювалося на платформі соціальних мереж X Маска, маючи на увазі процедуру імплантації. «Мене буквально через день виписали з лікарні. У мене немає когнітивних порушень».

Раніше Маск розповів, що людина з вживленим в мозок чіпом навчилася силою думки керувати комп'ютерною мишею. Мільярдер підкреслив, що пацієнт майже повністю одужав після імплантації. За словами Маска, співробітники Neuralink намагаються покращити ефект від застосування чіпа. Він також додав, що фахівці працюють із пацієнтом над іншими функціями і процес триває успішно.

Нагадаємо, 28 січня відбулася перша у світі операція з чіпування людини.  Нейрочіп, що отримав назву «Телепатія», дозволяє користувачеві керувати різними електронними пристроями, такими як смартфони або комп'ютери, використовуючи лише силу думки. Основна мета цих випробувань полягала в оцінці безпеки як самого імпланта, що є тонкими нитками, так і робота, що використовується для його вживлення в мозок.

Як зазначалося в оголошенні компанії, передбачалося, що нейронні нитки розміщуватимуться у тих частинах мозку, які відповідають за управління рухами. Цей напрямок досліджень було обрано з метою дослідити потенціал нейрочіпа у відновленні моторних функцій та комунікативних здібностей у людей з різними видами паралічу та іншими серйозними порушеннями. 

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Теги: Ілон Маск робота відео шахи технології

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