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Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Бої за Куп'янський та Авдіївський напрямки: огляд ситуації на фронті

glavcom.ua
Найближчим часом бої на Авдіївському напрямку можуть поситися
фото: zsu.gov.ua

Ситуація на фронті: ворог наступає, ЗСУ обороняються

1. Куп'янський напрямок

Командування противника продовжує свої спроби пробитися до лівобережної частини міста Куп'янськ.

У першу чергу, це стосується дирекції Синьківка – Петропавлівка...тут діють передові підрозділи 25-ї та 138-ї окремих мотострілецьких бригад (омсбр) противника зі складу його 6-ї загальновійськово армії (ЗВА)...

Судячи зі всього, противнику вдалося закріпитися на узліссі лісу північніше села, але пробитися в саме село, або західніше нього, противнику поки не вдається...

Бої носять достатньо запеклий характер. Противник постійно міняє напрямки та ділянки своїх атак (то намагається діяти з боку с.Вільшана, то вздовж залізниці, яка їде з півночі, то взагалі атакує Синьківку у лоб, з лісу...). Але поки, досягнути якогось більш-менш вдалого результату противнику не вдається, окрім витіснення передових підрозділів ЗСУ з декількох опорних пунктів північно-західніше Синьківки.

На даний момент, ймовірно, його основні зусилля на цьому напрямку концентруються на спробі обійти Синьківку західніше... й таки прорватися вздовж залізниці до лівобережної частини міста Куп'янськ.

Своєю чергою, на напрямку Ягідне – Іванівка продовжує атакуючі дії 7-й окремий мотострілецький полк (омсп) противника зі складу його 11-го армійського корпусу (АК). Скоріше, його зведена полкова тактична група, 2-х батальйонного складу... поки – безрезультатно...

Тривають спроби 2-ї «таманской» мотострілецької дивізії (мсд) 1-ї «гвардейской» танкової армії (гв.ТА) силами підрозділів свого 15-го мсп, підсилених підрозділами її ж 1-го танкового полку (тп), пробитися у північно-західному напрямку, вздовж дороги Куп'янськ – Сватове, аби вийти на тили наших підрозділів, які утримують рубіж Іванівка – Котлярівка, поки також – успіху не мають...

Цілком ймовірно, що противник найближчим часом не тільки продовжить атакуючі/штурмові дії на вище вказаних ділянках та напрямках, а й спробує «додати новизни» у ці спроби. Наприклад, відновивши атаки з боку села Першотравневе у південно-західному напрямку...

2. Лиманський напрямок

Продовжуються спроби командування противника виконати поставлене завдання, щодо витіснення наших передових підрозділів ЗА річку Ч.Жеребець...
З цією метою, противник продовжує атакувати позиції наших передових підрозділів на напрямку на село Терни та село Ямполівка...

Як, я вчора зазначав, не дивлячись на те, що противник задіяв по цьому напрямку підрозділи відразу п'яти своїх полків, зокрема – 283-й та 488-й мсп зі складу 144-ї мсд (20-а ЗВА), а також 31-й, 37-й мсп та 19-й танковий полк (тп) зі складу 67-ї мсд (25-а ЗВА), темпи його наступу на цьому напрямку стали мінімальними, або взагалі – нульовими...

Тому я припустив, що найближчим часом командування противника спробує на цьому напрямку «оживить» для себе ситуацію. Ну, власне, так й сталося... у напрямку на село Терни, противник ввів у бій декілька штурмових рот типу «Шторм», зі складу поповненого 254-го мсп 144-ї мсд... поки, безрезультатно для себе.

3. Бахмутський напрямок

Схоже, що командування противника у просування своїх передових підрозділів, протягом останніх тижнів, почало вбачати «значний успіх» й вирішило «наростити зусилля» шляхом вводу у бій додаткових сил й засобів...

Зокрема, північно-західніше села Кліщіївка, у загальному напрямку на південно-східну околицю села Іванівське противник ввів у бій підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (одшбр)...

Очевидно, завданнями 11-ї одшбр є обхід Кліщіївка з півночі та заходу, а також у взаємодії із також введеним порівняно нещодавно у бій 102-м мсп 150-ї мсд, захоплення села Іванівське...

На даний момент, бої на напрямку на міста Часів Яр тривають із перемінним успіхом сторін... Наприклад, нещодавні спроби 331-го парашутно-десантного полку (пдп) 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд) просунутись південно-східніше села Богданівка виявились невдалими. А ось атаки 102-го мсп та 11-ї одшбр виявились більш успішними – їм вдалося витіснити наші підрозділи з пари позицій відділення...

4. Авдіївський напрямок

Противник зайняв повністю села Степове, закріплюється по рубежу Ласточкине – Сєверне й готується до продовження наступу у бік села Орлівка (до східної околиці якої він вже вийшов передовими підрозділами), а також у бік села Бердичі...

Поки, ударні тактичні групи УВ «Центр» залишаються без змін й в основному складаються з мотострілецьких бригад 2-ї та 41-ї ЗВА, підсилених окремими частинами та підрозділами 1-го АК 8-ї ЗВА...

Хіба що, противник провів певне локальне (у тактичній зоні) перегрупування своїх сил й засобів. Відтепер, на «допоміжному» напрямку (Бердичі) наступають підрозділи 2-х бригад 2-ї ЗВА – 15-ї та 30-ї омсбр...

Решта сил й засобів – 114-а омсбр 1-го АК, 35-а та 55-а омсбр 41-ї ЗВА та 21-а омсбр 2-ї ЗВА, очевидно, найближчим часом спробують прорватися «максимально західніше» на порівняно широкому фронті – між Водяне та Орлівка. Ймовірно, у цьому контексті, найближчим часом варто очікувати розгортання боїв за село Орлівка та село Тоненьке...

А також, треба пам'ятати, що на цьому ж напрямку противник може ввести додатково підрозділи 74-ї омсбр 41-ї ЗВА, яка поки перебуває у резерві...

5. Вугледарсько-Курахівський напрямок

Після того, як передовим підрозділам 255-го та 242-го мсп 20-ї мсд противника вдалося захопити с.Побєда та просунутись на напрямку Олександрівка – Новомихайлівка, а передовим підрозділам 155-ї окремої бригади морської піхоти (обр МП) «зачепитися» за східну частину самої Новомихайлівки... стало очевидно, що найближчим часом, противник спробує активізуватися й південніше цього села, на напрямку на села Водяне, а також на саму Новомихайлівку.

Ну власне, так й відбулося... передові підрозділи 39-ї омсбр противника зі складу його 68-го АК, діючи на напрямку Солодке – Новомихайлівка спробували атакувати у північно-західному напрямку (тобто з півдня у бік Новомихайлівки), таким чином забезпечуючи лівий фланг наступаючою зі сходу 155-ї обр МП...

Однак, суттєво посприяти своїм «морпехам» їм не вдалося. Увірватися у Новомихайлівку з півдня – «не получилАся». Й тим, довелося самостійно продовжити вести вперті бої у східній частині Новомихайловки...

На даний момент, противник пробує також просунутись північніше дороги Солодке – Водяне... однак, окрім пари посадок йому особливо «глибоко» на цьому напрямку просунутись не вдається...

Таким чином, добитися відходу наших передових підрозділів від північних підступів до села Володимирівка (що, очевидно, і є основним сенсом активних дій противника на цьому напрямку) йому поки не вдається... Вони залишаються на відстані 16.5 км від північної околиці міста Волноваха.

Про це стане можливим вести мову, якщо противник вийде у район Костянтинівка, Парасковіївка, або прорветься на Водяне з боку Солодке... але до цього, ще явно далеко.

На завершення, декілька слів про відтинок «між Авдіївкою та Новомихайлівкою»...

Тут, противник намагається наступати на декількох основних напрямках:

  • Піски – Первомайське, діють підрозділи 9-ї омсбр 1-го АК, поки безрезультатно;
  • Мар'їнка – Георгіївка, діє 5-а омсбр 1-го АК, поки з таким же результатом;
  • південніше Невельського намагається прорватися у західному напрямку 110-а омсбр 1-го АК;
  • на напрямку Старомихайлівка – Красногорівка (нижн.) також діє 110-а омсбр противника...

Сенс цих дій цілком зрозумілий – спроба прорватися до Курахового та Карлівки...

Якщо у першому випадку це має певний сенс (таким чином забезпечується глибоке охоплення лівого флангу нашого угрупування, яка обороняється у Кураховсько-Вугледарському виступі), то вперте бажання противника пробитися до Карлівки виглядає, поки що, як така собі «блаж»...

Більше того, якщо ЗСУ вдасться утримати рубіж Орлівка – Тоненьке, то та тактична група військ противника, яка зараз так несамовито рветься на напрямку Водяне – Нетайлово та Піски – Первомайське, достатньо суттєво ризикує...

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Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна українці Україна фронт ворог

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