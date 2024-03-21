Міноборони РФ похвалилося «високоточним» ударом по Києву. В це не повірили навіть росіяни

Російські терористи атакують житлові будинки, дитсадки та іншу цивільну інфраструктуру в Україні і це вже добре знають навіть у РФ

У міноборони Росії, яке очолює Сергій Шойгу, прокоментували ракетну атаку на Київ зранку 21 березня. Там похвалились, що удар «високоточною» зброєю був завданий по «центрах прийняття рішень ЗСУ». Про це повідомили в російських ЗМІ. Однак в такі заяви влади РФ перестали вірити навіть пересічні росіяни.

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Міноборони РФ продовжує цинічно брехати про удари, що завдаються нібито по «центрах прийняття рішень». Насправді ж російські терористи атакують житлові будинки, дитсадки та іншу цивільну інфраструктуру в Україні.

«Російська армія вночі завдала удару високоточною зброєю, в тому числі ракетами «Кинджал», по центрах прийняття рішень ЗСУ», – заявили у відомстві.

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В ці цинічні заяви перестали вірити навіть звичайні росіяни, які у соцмережах висміяли відомство. Росіяни пишуть, що Міноборони РФ ніколи не підтверджує свої гучні заяви справжніми результатами, фото чи відео.

«А результат?»; «Хоч би фото, відео звіт»; «Судячи з фото ранкових, били по тротуарам і дворам житлових кварталів»; «Нахабна брехня, адже відомо, що по центрах прийняття рішень удари ніколи не наносяться»; «По Америці вдарили чи що?»; «Центри прийняття рішень знають що по них удар завдали?», – пишуть росіяни.

фото скріншот з соцмереж

фото скріншот з соцмереж

фото скріншот з соцмереж

Як повідомлялося, вранці 21 березня під час масштабної російської ракетної атаки потужні вибухи пролунали в Києві та області. Сили ППО працювали над знищенням ворожих цілей, проте через падіння уламків є пошкодження, постраждало 17 людей.

Серед найбільш постраждалих споруд – знаменита сталінка на Татарці. Фото великого будинку у Києві з вибитими шибками і димом з вікон облетіло усі соціальні мережі і інформагентства світу. Будівля на Татарці постраждала внаслідок падіння уламків однієї з 31 ракети, які летіли під ранок 21 березня на столицю.

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Цей будинок — одна з примітних споруд київської Татарки, до якого часто водять екскурсії київські екскурсоводи. У місті його знають як будинок Укркабеля. Вона збудована у стилі сталінського ампіру (неокласицизм), в народі сталінка.

На атаку російських окупантів також відреагував президент України Володимир Зеленський і закликав Захід надати Україні більше систем ППО. Він заявив що українці та партнери країни повинні показати, що російський терор завжди в програші.