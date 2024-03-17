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Зеленський відреагував на «вибори» РФ на окупованих територіях України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський відреагував на «вибори» РФ на окупованих територіях України
Він заявив, що Путін «захворів на владу і робить все, щоб правити довічно»
фото з відкритих джерел

Очільник України наголосив, що за всі злочини, які російське військо вчинило на території України заради «довічної влади Путіна» має бути справедлива відплата

Жодної легітимності в імітації виборів президента Росії немає та бути не може. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

«Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином», – сказав Зеленський.

Очільник України наголосив, що за всі злочини, які російське військо вчинило на території України заради «довічної влади Путіна» має бути справедлива відплата.

«Він (Путін – ред.) боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року. 

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.

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Теги: росія Дмитро Пєсков диктатор прессекретар президент Володимир Зеленський Міноборони РФ путін Міноборони вибори росіяни

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