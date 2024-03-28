Путін послав тривожний сигнал НАТО, те ж саме він говорив перед вторгненням в Україну

Диктатор обіцяє не нападати на Альянс, те ж саме він говорив перед вторгнення в Україну

Російський диктатор Володимир Путін вважає нісенітницею заяви лідерів країн НАТО, що Росія може на них напасти. Про це пишуть росЗМІ.

Як і колись перед вторгненням в Україну, президент РФ заходився переконувати, що загрози від Росії немає. На доказ свої слів, диктор порівняв військові витрати США та РФ. За словами Путіна, військові витрати США в 2022 році склали $811 млрд доларів, а Росії - $72 млрд. «І ми що, маючи на увазі ось це співвідношення, збираємося воювати з НАТО, чи що? Ну це просто маячня», – сказав Путін. Він назвав розмови про російську загрозу західним країнам «нісенітницею»

«Те, що говорять з приводу того, що ми збираємося після України нападати на Європу – це повна нісенітниця, залякування свого населення виключно для того, щоб вибивати з них гроші», – сказав Путін.

Росія не має жодних агресивних намірів щодо європейських держав, заявив російський президент, спілкуючись з військовими під час робочої поїздки до Тверської області.

До відома, такий самий норматив Кремль роздував і перед вторгненням в Україну, переконуючи світ, що Росія миролюбива держава, яка ніколи ні на кого не нападала.

Нагадаємо, у грудні 2021 року російський диктатор Володимир Путін вважав провокаційними питання про можливий напад його армії на Україну. За словами лідера країни-агресорки, Москва проводить «миролюбну зовнішню політику», але повинна забезпечувати свою безпеку.

«Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, в середньостроковій і більш віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами», – відповів Путін на питання про можливість нападу на Україну.

Він додав, що досвід розміщення систем ПРО в Польщі та Румунії дає підстави вважати, що це ж саме відбудеться і в разі вступу України до НАТО.

До відома, тоді ж і на переговорах президентів США та Росії порушувалося питання гарантій невступу України до НАТО. Американський лідер Джо Байден дав чітко зрозуміти, що розширення НАТО – це не справа Росії. Натомість Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

До відома, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що є кілька років до вторгнення Росії у НАТО.

Нагадаємо, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Також естонська розвідка повідомляє, що Росія готується до війни з НАТО.