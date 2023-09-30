Нобелівська премія миру-2023: серед номінантів Зеленський та Навальний

Експерти вважають, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії невеликі

Лауреат Нобелівської премії отримає не лише медаль і диплом, але й 11 млн шведських крон ($101,4 тис.)

Президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний входять до числа фаворитів букмекерів на Нобелівську премію миру-2023. Про це повідомляє Sky News.

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Проте експерти вважають, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії невеликі.

«Зеленський – лідер воєнного часу, а минулого року комітет зосередився на Росії, що знизило шанси обох», – пише видання.

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Відомо, що у списку – 351 номінант. Повний список залишається таємницею, втім серед кандидатів:

екоактивістка Грета Тунберг;

російський опозиційний лідер Володимир-Кара-Мурза, якого засудили до 25 років позбавлення волі у колонії суворого режиму;

китайський протестувальник Пен Ліфа.

У виданні припускають, що шанси матимуть також борці за права жінок, корінних народів чи навколишнє середовище.

Лауреат отримає не лише медаль і диплом, але й 11 млн шведських крон ($101,4 тис.). Переможця буде оголошено вже наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру у 2022 році було присуджено українському «Центру громадянських свобод», білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському центру «Меморіал».

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Раніше стало відомо, що на Нобелівську премію миру висунуть організації, що допомагають ухилянтам в Україні, Білорусі та РФ.

До слова, фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі.