Україна пропонує Заходу збільшити податки на російські товари

Україна пропонує ввести додатковий податок на товари, які РФ продає на міжнародних ринках

Кабмін працює над конфіскацією заморожених російських активів

Україна з партнерами обговорюють можливість запровадження додаткового податку на російські товари, які РФ продає на міжнародних ринках. Виручені гроші необхідні для відновлення нашої країни. Про це повідомив прем’єр України Денис Шмигаль.

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Глава уряду розповів, що зараз Кабмін працює над конфіскацією заморожених російських активів. Вже було створено Міжнародний реєстр збитків. Наша країна пропонує створити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд.

«Важливо конфіскувати не лише суверенні активи, а й активи російських олігархів», – наголосив він.

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Шмигаль нагадав, що, за даними Світового банку, на відновлення нашої країни потрібно $486 млрд. Заморожених російських активів - лише близько $300 млрд.

«Тому обговорюємо можливість запровадження додаткового оподаткування російських товарів, які продає на міжнародних ринках, та спрямування цього податку Україні», – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України.

Як стало відомо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

До слова, уряд Росії розглядає можливість підвищення податків для населення, щоб знайти більше грошей для ведення затяжної війни проти України.