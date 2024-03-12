Путін втратив близького родича

Сім'я Євгена Путіна жила в Іваново на вулиці Сакко десь до 2002 року, потім переїхала до Москви після приходу до влади Володимира Путіна, а згодом оселилася в Суздалі

Про причини та обставини смерті Євгена Путіна не повідомляється

Російські ЗМІ повідомили про смерть 91-річного Євгена Путіна, якого називають двоюрідним братом кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він був іванівським лікарем-урологом, який «ставив на ноги своїх пацієнтів» у період 1970-90-х років. Про це пишуть росЗМІ.

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Про причини та обставини смерті Євгена Путіна не повідомляється. Наприкінці лютого він відзначив своє 90-річчя в Суздалі в будинку свого сина Михайла. Похорон відбувся 10 березня.

Також повідомляється, що син померлого родича Путіна є заступником голови в «Газпромі», а донька володіє однією з найбільших вугільних компаній у РФ.

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Примітно, що у мережі є фактично лише одне фото Євгена Пуніна. Росіяни пишуть, що його поховали кілька днів тому, але інформацією про причини та обставини смерті вони не володіють.

«Наприкінці лютого він відзначив своє 90-річчя в Суздалі в будинку сина Міхала, говорив однокласник доньки дочки Євгена Михайловича. Похорон відбувся 10 березня», – йдеться у повідомленнях.

За даними росЗМІ, сім'я Євгена Путіна жила в Іваново на вулиці Сакко десь до 2002 року, потім переїхала до Москви після приходу до влади Володимира Путіна, а згодом оселилася в Суздалі.

Син двоюрідного брата диктатора обіймає посаду заступника голови правління «Газпрому» і входить до правління компанії. Кремлівський речник Дмитро Пєсков сам казав, що це – «далекий родич» Путіна, з яким той не спілкується.

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Донька Євгена Путіна Ганна зараз носить прізвище Цивільова, оскільки одружена з губернатором Кемеровської області Сергієм Цивільовим. У 2018 році вона отримала від чоловіка 70% компанії «Колмар» – одного з найбільших російських вугледобувних підприємств.

Нагадаємо, раніше у мережі були оприлюднені податкові декларації дочок Путіна.