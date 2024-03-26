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Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі
Галина Герега минулого року стала власницею столичної квартири вартістю 39 млн грн
фото з відкритих джерел

За 2023-й співвласниця «Епіцентру» задекларувала 3,56 млн грн сукупного доходу

Дружина народного депутата Олександра Гереги і співвласниця компанії «Епіцентр К» Галина Герега отримала у власність квартиру у Києві площею 383,3 кв. м. Вартість об’єкта – 38,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Коштовну нерухомість Герега набула у лютому 2023 року.

Також минулого року дружина політика отримала два паркомісця площею 24,2 кв. м і 25,6 кв. м. 792 тис. грн – за кожне.

Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі фото 1
дані з реєстру декларацій

Треба відзначити, що у декларації за 2022 рік нардеп Герега вказував цю ж квартиру і два паркомісця дружини як об'єкти незавершеного будівництва. Тобто Герега минулого року вступила у власність цими об’єктами, які були проінвестовані раніше.

Якщо ж порівнювати статки Галини Гереги за 2022 і 2023 роки, то її доходи суттєво зменшилися. За 2022 рік вона задекларувала 10 млн грн сукупного доходу, за 2023-й – 3,56 млн грн.

Крім цього, у 2023 році на банківських рахунках Галина Герега зберігала 916,6 тис. грн, $138,5 тис. і 1,65 млн євро; готівкою – 630 тис. євро, $900 тис. і 300 тис. швейцарських франків.

Раніше «Главком» повідомляв, що 27 грудня 2017 року Галина Герега купила квартиру площею 888,5 кв. м у Києві вартістю 21,5 млн грн.

Іще бізнесменка володіє нерухомістю в Іспанії. Зокрема, у 2017 році придбала житло і земельну ділянку загальною площею 3,1 тис. кв. м за 62,1 млн грн; у 2018 році у неї також з’явилися ділянка з житлом загальною площею 1,3 тис. кв. м вартістю 30,5 млн грн.

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Теги: декларація нерухомість НАЗК Олександр Герега квартира війна Київ

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