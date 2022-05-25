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    ОАЕ відправили нафту до Європи танкером із символічною назвою

    &laquo;Дух Москви&raquo; повіз до Європи першу за два роки еміратську нафту, яка має замінити російський Urals - ОАЕ відправили нафту до Європи танкером із символічною назвою

    «Дух Москви» повіз до Європи першу за два роки еміратську нафту, яка має замінити російський Urals

    фото: vesselfinder.com

    Танкер під назвою Moscow Spirit везе до ЄС першу за два роки еміратську нафту

    Об’єднані Арабські Емірати відновлюють постачання нафти до Європи. Перший танкер із нафтою уже відправився до Роттердама. Про це пише видання Bloomberg.

    Судно під назвою Moscow Spirit («Дух Москви») зафрахтувала французька компанія TotalEnergies.

    На борту цього танкера – близько 1 млрl барелів нафти.

    Зараз судно, що ходить під прапором Багамських островів, рухається Середземним морем, наближаючись до Гібралтарської протоки.

    Видання дізналося, що інше судно компанії TotalEnergies везе нафту з ОАЕ до Єгипту. ЗМІ припускає, що ця нафта також може опинитися на європейському ринку.

    Востаннє дотепер Емірати постачали нафту до Європи ще у травні 2020 року, після чого по нафтових ринках ударила пандемія коронавірусу.

    Нагадаємо, що Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні.

    Так, віцеканцлер Німеччини, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Габек заявив, що запровадження ембарго на постачання нафти з Росії знаходиться «в межах досяжності».

    А тим часом російська нафта «зависла» у Світовому океані. Рекордна кількість, близько 62 млн барелів, нафти Urals зараз перебуває на суднах в морі. ЗМІ пишуть, що трейдери намагаються знайти покупців на російський товар, та бажаючих немає.

    Теги: нафта росія окупанти війна Нідерланди Україна ОАЕ окупація #stoprussia
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    ОАЕ відправили нафту до Європи танкером із символічною назвою