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    Економіка та фінанси

    Коли ЄС підпише угоду про нафтове ембарго проти РФ: дані Reuters

    За даними ЗМІ, документ буде підписано до кінця травня - Коли ЄС підпише угоду про нафтове ембарго проти РФ: дані Reuters
    За даними ЗМІ, документ буде підписано до кінця травня
    фото з відкритих джерел

    У Євросоюзі мають намір ухвалити документ попри залежність від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині

    Європейський Союз все ще намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні. Незважаючи на занепокоєння щодо поставок до Східної Європи, угоду можуть укласти до кінця травня. Про це повідомили Reuters у п’ятницю, 13 травня, четверо дипломатів ЄС високого рівня.

    Як відомо, Європейська комісія запропонувала відмовитися від російської нафти ще на початку травня – у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Однак, залежність від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині створює перешкоду для угоди про ембарго.

    «Угода буде», – сказав агентству високопоставлений дипломат ЄС, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які залежні від російської нафти і яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.

    Другий високопоставлений дипломат сказав, що домовленість може бути досягнута вже в понеділок, 16 травня, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі.

    Третій дипломат заявив, що є ймовірність досягнення угоди пізніше, але впродовж наступного тижня.

    «Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні – між Будапештом і Брюсселем. Я оптиміст», – сказав дипломат.

    Відповідно до угоди, більшість країн ЄС повинні будуть повністю запровадити російське нафтове ембарго до кінця 2022 року, Угорщина – до кінця 2024 року, Словаччина та Чехія – до середини 2024 року.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЄС може відтермінувати нафтове ембарго для РФ: у чому причина.

    Також стала відома дата розгляду шостого пакету санкцій проти Росії.

    Крім того, Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

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    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ Словаччина війна ембарго Чехія Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    Коли ЄС підпише угоду про нафтове ембарго проти РФ: дані Reuters