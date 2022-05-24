Віцеканцлер Німеччини заінтригував коментарем щодо нафтового ембарго проти РФ

Позиція Угорщини начебто не стане на заваді

Рішення вже «зовсім близько» – Хабек

Віцеканцлер, міністр у справах економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що введення ембарго на постачання нафти з Росії знаходиться «в межах досяжності». Попри позицію деяких країн ЄС. Про це повідомляє ZDF.

Міністр пояснив, що лише кілька держав ЄС, зокрема Угорщина, виступають проти. Однак і вона, на його думку, може змінити свою позицію.

«Тому я думаю, що протягом декількох днів ми також доб'ємося прориву», – зазначив Хабек.

Зазначимо, що прийняття шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через деякі країни, які найбільше залежать від постачання російської нафти.

Євросоюз запропонував надати таким країнам відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава – з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти €15-18млрд.

Тим часом уряд заликає Європу та Азію ввести повне ембарго на торгівлю з окупантами.

Нагадаємо, країни Балтії повністю зупиняють імпорт електроенергії з Росії.

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