Обвал мосту в Індії. Кількість жертв збільшилася до 91

Уряд індійського штату Гуджарат вже взяв на себе відповідальність за обвалення мосту

Щонайменше 91 людина загинула під час обвалення мосту в індійському штаті Гуджарат. Про це повідомляє телеканал NDTV.

Ще 70 постраждалих доставлені до лікарень, близько 100 людей на цей час вважаються зниклими безвісти. За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.

Уряд індійського штату Гуджарат вже взяв на себе відповідальність за обвалення мосту. На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція.

Індійський прем'єр Нарендра Моді наказав надати всю необхідну допомогу, а також виділити сім'ям загиблих по 200 тис. рупій, а також по 50 тис. рупій пораненим.

Нагадаємо, через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі загинула 151 людина, 82 – отримали поранення, 19 з них – серйозні. За словами глави пожежної станції, жертвами стали переважно люди віком до 20 років. Підтверджено смерть 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії. Також російські ЗМІ вказують, що в Сеулі також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні.