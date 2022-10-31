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Обвал мосту в Індії. Кількість жертв збільшилася до 91

Альона Боженко
glavcom.ua
Обвал мосту в Індії. Кількість жертв збільшилася до 91
В Індії збільшилися кількість жертв внаслідок обвалу мосту
фото із відкритих джерел

Уряд індійського штату Гуджарат вже взяв на себе відповідальність за обвалення мосту

Щонайменше 91 людина загинула під час обвалення мосту в індійському штаті Гуджарат. Про це повідомляє телеканал NDTV.

Ще 70 постраждалих доставлені до лікарень, близько 100 людей на цей час вважаються зниклими безвісти. За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.

Уряд індійського штату Гуджарат вже взяв на себе відповідальність за обвалення мосту. На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція.

Індійський прем'єр Нарендра Моді наказав надати всю необхідну допомогу, а також виділити сім'ям загиблих по 200 тис. рупій, а також по 50 тис. рупій пораненим.

Нагадаємо, через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі загинула 151 людина, 82 – отримали поранення, 19 з них – серйозні. За словами глави пожежної станції, жертвами стали переважно люди віком до 20 років. Підтверджено смерть 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії. Також російські ЗМІ вказують, що в Сеулі також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні.

Теги: міст Індія смерть поранення

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