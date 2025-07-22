Ірина Подносова встигла покерувати Верховним судом Росії трохи більше року

Ірина Подносова була єдиною жінкою – головою Верховного суду Росії

У Росії у віці 71 рік померла голова Верховного суду Ірина Подносова, яка була однокурсницею Володимира Путіна в університеті. Про це пише «Главком» із посиланням на російське видання РБК.

У ЗМІ зазначають, що вона понад рік боролася з тяжкою хворобою, проте не уточнюють, з якою саме.

Подносова народилася у Пскові в 1953 році. 1975 року закінчила юридичний факультет Ленінградського державного університету імені Жданова, так само як і Володимир Путін.

Раніше Подносова згадувала, як на студентську новорічну вечірку всі прийшли в маскарадних костюмах, а Путін - у звичайному піджаку, заявивши, що це «наряд Штірліца».

Подносова працювала суддею з 1990-го.

З вересня 2018 року до липня 2020 року була головою Другого апеляційного суду загальної юрисдикції. 2020-го очолила Судову колегію з економічних суперечок Верховного суду, хоча в арбітражі раніше ніколи не працювала.

Була призначена головою Верховного суду у квітні 2024-го, після смерті попереднього голови суду, 80-річного В'ячеслава Лебедєва, який обіймав цю посаду з 1991 по 2024 рік. Саме за нього Росія досягла історичного мінімуму виправдувальних вироків у кримінальних справах.

У судовій системі Подносова вважалася дуже впливовою людиною, «оскільки всі розуміли, хто за нею стоїть».

Нагадаємо, у Москві на 96-му році життя помер Вадим Медведєв, який був останнім живим членом Політбюро ЦК КПРС, обраним до складу цього радянського органу влади до скасування 6-ї статті Конституції СРСР про керівну роль комуністичної партії у березні 1990 року.

«Главком» також писав, як російські пропагандисти стали «розжовувати» тему загадкової смерті ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта, який нібито наклав на себе руки після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.