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«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення
Тіло Старовойта було знайдено в автомобілі
фото з відкритих джерел

У РФ загадково помер міністр транспорту, якого вранці звільнив Путін

Російські пропагандисти стали «розжовувати» тему загадкової смерті ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта, який нібито наклав на себе руки після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Деякі Telegram-канали пишуть, що проти Старовойта велося розслідування щодо його причетності до розкрадань при будівництві фортифікаційних споруд на Курщині. І його могли вбити задля того, щоб він не дав покази проти інших учасників справи. А ще якщо б у нього не була «Тесла», то може б він і не вбивав б себе.

«Можливо якби у нього не був такий автомобіль, нажитий «непосильним трудом», то і приводу стріляти в себе б не було».

«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення фото 1

Інші пропанадисти пишуть про «смачну» смерть ексміністра. Адже він мін опинитись у в’язниці через справу про корупцію на Курщині.

«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення фото 2

Є і ті, хто вірить у самогубство Старовойта. Причина: побоювання бути притягнутим до відповідальності у відкритому провадженні.

«Перше в історії правильне використання нагородної зброї чиновниками», – пишуть пропагандисти.

«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення фото 3

Після смерті колишнього урядовця публічно визнали сміливим. – «З початку «СВО» ні один генерал, спійманий на крадіжці і корупції, так і не наважився на щось подібне».

«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення фото 4

Пропагандистка Юлія Вітязева заявила, що хайп Кремля на нібито самогубстві Старовойта, переміг все людяне.

«Я дуже люблю детективи. Це моя слабкість та пристрасть... Але коли реальна смерть у реальному житті перетворюється на серіал для невибагливого, але жадібного до скандалів та інтриг обивателя, мене починає нудити. У прямому значенні цього слова... Не треба із самогубства влаштовувати шоу», – додала вона.

«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення фото 5

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Роман Старовойт знайдений убитим у Підмосков'ї. Чоловік начебто скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Смерть колишнього посадовця підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світла Петренко. Слідство встановлює обставини смерті, основна версія самогубство. Тіло Старовойта було знайдено в автомобілі з вогнепальним пораненням.

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Теги: смерть росія пропагандист пропаганда

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