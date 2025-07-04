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У РФ загадково загинув віце-президент «Транснафти»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У РФ загадково загинув віце-президент «Транснафти»
фото з відкритих джерел

62-річний Бадалов працював у «Транснафті» з 2021 року

Віце-президент «Транснафти» Андрій Бадалов загинув, випавши з вікна своєї квартири на Рубльовському шосе у Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наразі на місці події працюють співробітники оперативних служб.

62-річний Бадалов працював у «Транснафті» з 2021 року. Він займався питаннями цифрової трансформації та інформаційних технологій.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Росії було вже багато випадків, коли топ-менеджери («Лукойл», « «Газпром», «Новатек») раптово помирали або вчинили суїцид.

Зокрема, у жовтні 2024 у Москві було знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. 

А у липні 2022 у Росії загадково загинув вже п’ятий топ-менеджер, пов’язаний з «Газпромом»

У Республіці Карелія було виявлено мертвим російського окупанта Андрія Ткаченка, який був одним із найближчих соратників керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 28 жовтня Ткаченко, його друг та син вирушили на катері на озеро Сегозеро, перебуваючи на відстані 400 метрів від берега, ймовірно, трапилась якась подія, яка забрала життя окупанта.

Також померла людина, яка могла знати правду про здоров'я Путіна.

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Теги: росія президент нафта

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