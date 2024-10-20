У Москві загадково помер колишній топменеджер російської нафтокомпанії

Причина та обставини смерті з'ясовуються

У Москві знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, Рогачов випав із вікна. Причина та обставини смерті з'ясовуються.

Повідомлялося, що колишній топменеджер залишив передсмертну записку, у якій прощався з дружиною. Рогачову було 64 роки і, як зазначають російські медіа, мав важку форму онкології.

«Юкос» – провідна російська нафтова компанія, на 2003 рік за оцінками експертів – четверта світова нафтодобувна компанія. У 2003 компанія була примусово збанкручена російським урядом, а її майно та активи були незаконно відняті та привласнені російськими урядовцями близькими до диктатора Володимира Путіна.

Рогачов обіймав керівні посади в корпорації «Юкос» із 1996 по 2007 рік. Пізніше він був виконавчим директором групи «Онексім», а також заступником гендиректора гірничо-металургійної компанії «Норильський нікель».

Нагадаємо, що раніше у Росії помер генерал-майор Олександр Харчевський, відомий льотчик-випробувач і засновник авіагрупи «Соколи Росії». Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Також 25 серпня головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига помер на 92-му році життя.