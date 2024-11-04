У Росії загадково загинув соратник Пригожина, який шпигував за Лавровим

Андрій Ткаченко, який був соратником Пригожина, загадково загинув на озері в Карелії

У Республіці Карелія було виявлено мертвим російського окупанта Андрія Ткаченка, який був одним із найближчих соратників керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджують російські ЗМІ, Ткаченко брав участь у війні проти України до літа цього року. У жовтні він приїхав до регіону на риболовлю разом з друзями та восьмирічним сином. 28 жовтня Ткаченко, його друг та син вирушили на катері на озеро Сегозеро, перебуваючи на відстані 400 метрів від берега, ймовірно, трапилась якась подія, яка забрала життя окупанта.

«Незабаром на берег випливла перелякана дитина (вона перебуває в шоці), туди ж трохи пізніше винесло тіло друга Ткаченка», – повідомили російські медіа.

У неділю, 3 листопада, рятувальники виявили тіло Ткаченка в водах озера. Згідно з інформацією Telergam-каналу ВЧК-ОГПУ, чоловік виконував для Пригожина «найбільш тіньові» завдання. Зокрема, він курував кілька спеціальних проектів в Африці та стежив за родиною міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Ткаченко був затриманий під час спостереження за зятем Лаврова. Йому погрожували обвинуваченням у державній зраді, внаслідок чого він почав свідчити проти Пригожина та його голови служби безпеки Олександра Малолетка. Ім'я очільника «Вагнера» з цієї справи просто «викинули», тоді як його «праву руку» притягнули до відповідальності. Після цього той пообіцяв помститися Ткаченку.

Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, серед загиблих членів екіпажу був і сам кухар Путіна.

Прокремлівське видання Readovka повідомило, що ПВК «Вагнер» має спеціальний план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина та командирів угруповання.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) убивство ватажка «Вагнера» драматично вплине на майбутнє цього угруповання, адже посіє страх серед командирів і бойовиків та деморалізує їх.