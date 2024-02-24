Помер голова Верховного суду РФ
За даними російських ЗМІ, В'ячеслав Лебедєв помер від онкології
У Москві помер 80-річний голова Верховного суду Росії В'ячеслав Лебедєв. Про це повідомила пресслужба суду, передає пропагандистське видання «Коммерсантъ».
За інформацією пресслужби, причиною смерті Лебедєва стала довга і тривала хвороба. Російські ЗМІ пишуть, що йдеться про онкологію.
Відомо, що Лебедєв очолював Верховний суд Росії з 1991 року. До цього два роки був головою Верховного суду РРФСР. У 1986-1989 роках він очолював Московський міський суд, брав участь у винесенні обвинувальних вироків у кримінальних справах про здійснення «антирадянської» діяльності.
Нагадаємо, що Верховний суд Росії зобов'язав мережу суші «Ёбидоёби» змінити фірмову назву.
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