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Була єдиним кандидатом: однокурсниця Путіна отримала високу посаду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Була єдиним кандидатом: однокурсниця Путіна отримала високу посаду
За словами джерела, призначення Подносової пов'язано з тим, що «усі знають, хто за нею стоїть».
фото з відкритих джерел

Подносову призначили дуже швидко – весь процес зайняв лише тиждень, що для судової системи не є характерним.

Вища кваліфікаційна колегія суддів (ВККС) рекомендувала заступника голови Верховного суду Ірину Подносову на посаду керівника Верховного суду. Про це повідомляє «The Moscow Times».

За кандидатуру Подносової проголосували усі учасники ВККС. При цьому вона була єдиним претендентом, який подав документи на цю посаду. Нині Ірині Подносовій 71 рік. Вона народилася Пскові в 1953 року, в 1975 року закінчила юрфак Ленінградського державного університету. У цей час юридичний факультет ЛДУ закінчив президент Росії Володимир Путін.

Як раніше зазначала «Адвокатська газета», Подносову призначили дуже швидко – весь процес зайняв лише тиждень, що для судової системи не є характерним. "Комерсант", у свою чергу, писав, що Подносова вважається впливовою особою в судовій системі, незважаючи на те, що раніше вона не мала відношення до арбітражної системи. За словами джерела, це пов'язано з тим, що «усі знають, хто за нею стоїть».

Учора Путін підписав указ про весняний призов: наскільки поповниться армія РФ. Згідно з указом, відсьогодні, з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії буде призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Також російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна влада.

Теги: путін документи президент росія

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