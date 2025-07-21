В Іспанії загадково загинув експосадовець МВС України, на місці вбивства російського льотчика – ЗМІ

Загибель Грушевського відбулася менш ніж за півтора року після вбивства в тому ж комплексі російського льотчика Максима Кузьмінова

Місцеві мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт, утім не відкидають і можливість вбивства

В іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, де раніше був убитий російський льотчик Максим Кузьмінов, за нез'ясованих обставин загинув українець Ігор Грушевський. Про це повідомляє El Español із посиланням на власні джерела, пише «Главком».

Як зазначає видання, він був колишнім посадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Увечері 29 червня 61-річного Ігоря Грушевського знайшли обличчям вниз у басейні житлового комплексу, де він нещодавно придбав квартиру. Сусіди та медики намагалися надати першу допомогу, але врятувати його не вдалося.

фото: El Español

Смерть Грушевського викликала підозри серед мешканців. Хоча на тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт, утім не відкидають і можливість вбивства.

Видання підкреслює, що Грушевський, який не мав тісного контакту з сусідами, залишався для них маловідомою особою. Лише після інциденту стало відомо, що він був пов'язаний із боротьбою з організованою злочинністю в Україні. Його ім'я вдалося знайти лише в архівних українських реєстрах юридичних осіб 1990-х років, де він фігурував як керівник УБОЗ у Черкаській та Кіровоградській областях. Сам підрозділ УБОЗ було ліквідовано у 2015 році в межах реформи поліції. Деякі мешканці припускають, що Грушевський міг бути вже на пенсії та оселився в Іспанії.

Загибель Грушевського відбулася менш ніж за півтора року після вбивства в тому ж комплексі російського льотчика Максима Кузьмінова.

фото: El Español

Як відомо, у серпні 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов, який отримав винагороду – $500 тис. у гривневому еквіваленті. Тоді російські агенти вбили його у підземному паркінгу цього ж житлового комплексу.

Наразі офіційних висновків слідства щодо причин смерті Грушевського немає. Справа Кузьмінова, тим часом, досі перебуває під грифом судової таємниці.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.