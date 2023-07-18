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Один з найбільших портових операторів потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Один з найбільших портових операторів потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло одного з найбільших портових операторів DP World у перелік міжнародних спонсорів війни
фото з відкритих джерел

Причиною такого рішення є те, що компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів не лише не припиняє вести бізнес з РФ, а й посилює співпрацю з агресором

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило портового оператора Dubai Port World з Об'єднаних Арабських Еміратів до списку міжнародних спонсорів війни через співпрацю з РФ. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Причиною такого рішення є те, що компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів не лише не припиняє вести бізнес з РФ, а й посилює співпрацю з агресором.

«Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розвитку Північного морського шляху», - заявили у НАЗК.

За інформацією відомства, протяжність Північного морського шляху становитиме понад 5,6 тис. км, від Мурманська до Владивостока, вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.

«Після підписання угоди з Росатомом голова уряду РФ Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проєкт, який додатково принесе в бюджет Росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином, офіційна особа РФ прямо підтверджує вигоду держави-терориста від співпраці з DP World. Ці додаткові кошти будуть використані Росією, у тому числі для фінансування війни проти України», - наголосили у НАЗК.

За повідомленням Агентства, співробітництво між Rosatom і DP World сприяє обхіду санкцій і сприяє транзиту товарів до Росії. Крім того, через Північний морський шлях можуть проводитися нелегальний вантаж та зброя.

У Агенції додали, що співробітництво Росатома і DP World сприятиме транзиту товарів до Росії в обхід санкцій. Крім того, Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.

DP World також активна і в Україні. В 2020 році компанія придбала 51% контейнерного термінала ТІС у Південному порті, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію Росії. Крім цього, DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі в межах роботи «зернового коридору».

Один з найбільших світових портових операторів DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. Вона обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис. суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.

Раніше повідомлялося, що металургійний завод Азовсталь, який належить Групі Метінвест, звернувся до Національного бюро з питань запобігання корупції з проханням ввести санкції щодо ряду російських компаній та їхніх власників, які викрадали металопродукцію, вироблену заводом у Маріуполі.

 

Теги: зброя санкції бізнес Михайло Мішустін росія

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