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Війна в Україні порушила національну стратегію Росії – розвідка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Війна в Україні порушила національну стратегію Росії – розвідка
Росія задіює у війні елітні підрозділи, бо не може стримати контрнаступ ЗСУ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України

Війна, яку Росія розв'язала проти України, порушила сформовану національну стратегію країни-агресора. Для того, щоб стримати українців, Росія передислокувала на територію України підрозділи, які зазвичай несуть службу на значній відстані від українських кордонів. Про це повідомляє міністерство оборони Британії.

Зазначається, що Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України.

«Військові формування, стягнуті з усієї Росії, нині несуть основний тягар контрнаступу України. У Запорізькій області 58-а загальновійськова армія обороняє сильно укріплені рубежі; зазвичай вона захищає неспокійний Кавказький регіон Росії», – йдеться у повідомленні.

При цьому в районі Великої Новосілки Донецької області фронт тримають 5-а загальновійськова армія та морська піхота – вони зазвичай базуються за 7000 кілометрів як противага «китайської могутності», додали в міністерстві.

Окрім того, навколо Бахмута російська оборона на цей час в основному сформована навколо повітрянодесантних полків, зазвичай дислокованих на заході Росії, які мають діяти як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості у відносинах з НАТО.

«Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії», – додають у британській розвідці.

Нагадаємо, що Росія знайшла спосіб, як подолати дефіцит військових. Росія готується відправити в Україну більше «кадировців» і ув'язнених. Також стало відомо, що РФ втратила в Україні половину своєї боєздатності.

 

Теги: росія війна британська розвідка

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