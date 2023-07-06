Війна в Україні порушила національну стратегію Росії – розвідка

Росія задіює у війні елітні підрозділи, бо не може стримати контрнаступ ЗСУ

Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України

Війна, яку Росія розв'язала проти України, порушила сформовану національну стратегію країни-агресора. Для того, щоб стримати українців, Росія передислокувала на територію України підрозділи, які зазвичай несуть службу на значній відстані від українських кордонів. Про це повідомляє міністерство оборони Британії.

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Зазначається, що Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України.

«Військові формування, стягнуті з усієї Росії, нині несуть основний тягар контрнаступу України. У Запорізькій області 58-а загальновійськова армія обороняє сильно укріплені рубежі; зазвичай вона захищає неспокійний Кавказький регіон Росії», – йдеться у повідомленні.

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При цьому в районі Великої Новосілки Донецької області фронт тримають 5-а загальновійськова армія та морська піхота – вони зазвичай базуються за 7000 кілометрів як противага «китайської могутності», додали в міністерстві.

Окрім того, навколо Бахмута російська оборона на цей час в основному сформована навколо повітрянодесантних полків, зазвичай дислокованих на заході Росії, які мають діяти як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості у відносинах з НАТО.

«Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії», – додають у британській розвідці.

Нагадаємо, що Росія знайшла спосіб, як подолати дефіцит військових. Росія готується відправити в Україну більше «кадировців» і ув'язнених. Також стало відомо, що РФ втратила в Україні половину своєї боєздатності.