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Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
фото: Генштаб

Українські захисники знищують російських загарбників з позицій на Таврійському напрямку

ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку, у столичному суді пролунав вибух та відбулася перестрілка, Зеленський ввів санкції проти 18 зарубіжних компаній. Ці та інші події 5 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку

Українські захисники знищують російських загарбників з позицій на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Знищено 25 одиниць військової техніки противника. «Зокрема, 2 ББМ, 3 гармати Д-30, гармата 2А36 «Гіацинт-Б», зенітний ракетний комплекс 9К330 «Тор», РЛС «Зоопарк» та автомобільна техніка. Також було знищено дев’ять складів боєприпасів ворога

У столичному суді пролунав вибух, відбулася перестрілка

Сьогодні близько 18 години у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби Нацгвардії привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Як стало відомо пізніше, чоловік, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.

Зеленський ввів санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо 18 зарубіжних компаній.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім зареєстрованих у РФ, дев'ять – на Кіпрі, одна – у Люксембурзі та одна – на Британських Віргінських Островах.

Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через винищувачі для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заблокував кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО нібито через те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських пілотів на F-16 без згоди Вашингтона.

Відомо, що Воллес вважався одним із фаворитів на посаду генсека НАТО у разі відставки Єнса Столтенберга.

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак «наполегливо лобіював» кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні. Пізніше президент США сказав, що у Британії є «дуже кваліфікована особа» для цієї роботи, але не запропонував свою підтримку.

Зеленський призначив послів України у двох країнах

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у двох країнах за сумісництвом. Таким чином Юрій Полюхович став послом України в Республіці Еквадор. За сумісництвом він є послом України в Перу. Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова стала послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.

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Теги: суд ЗСУ НАТО санкції Володимир Зеленський

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