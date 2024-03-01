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Одна з країн ЄС виділила додаткову допомогу біженцям з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна з країн ЄС виділила додаткову допомогу біженцям з України
Влада Литви дала гроші на допомогу біженцям з України
фото: UPG

Українці отримають від уряду Литви додаткові €26 тис.

Українські біженці, які перебувають у Литві, зможуть отримати додаткову фінансову допомогу. Про це пише tv3.

Литовський Кабмін додатково виділив на ці цілі €326 тис. Громадяни України зможуть отримати одноразову допомогу на облаштування в муніципалітеті, а також компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної чи передшкільної освіти. На це уряд Литви витратить €130 тис. Ще €160 тис. підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду, €14 тис. – на інституційний соціальний догляд.

Близько €22 тис. отримає Вільнюська університетська лікарня як компенсацію за понесені витрати на проживання українців у період з жовтня до грудня минулого року.

Раніше Литва виділила понад €4 млн на навчання громадян України, які проживають у балтійській країні: 3,6 млн – на українських студентів, які проходять навчання очно, а також за програмою бакалаврату, понад 352 тис. – на навчання майбутніх магістрів. Крім того, Литва надає військову допомогу. У рамках благодійної кампанії зі збору коштів для сил оборони України за минулі чотири тижні було зібрано понад €8 млн.

У жовтні 2023 року уряд балтійської держави профінансував придбання двох установок ЗРК NASAMS, які вже у листопаді посилили українське ППО. Також було придбано та передано позашляховики для екіпажів пускових установок.

Нагадаємо, від українських біженців у Литві не вимагатимуть знання литовської мови для працевлаштування щонайменше ще один рік. Таке рішення ухвалив литовський уряд.

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Теги: українці Литва гуманітарна допомога навчання біженці українка

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