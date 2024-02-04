Спікер Палати представників відповів, чи втручається Трамп в питання щодо угоди про захист кордону

Республіканці наполягають, що Байден має повноваження діяти через виконавчу владу, аби обмежити наплив нелегальних мігрантів

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заперечує активне втручання експрезидента Дональда Трампа у питання, пов'язане з угодою про захист кордону від мігрантів. Про це джонсон сказав у інтерв’ю NBC News.

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Відповідаючи на запитання журналістки, чи командує Трамп республіканцями в Палаті представників, Джонсон сказав: «Звичайно, ні. Він не приймає рішення. Я приймаю рішення в Палаті представників. Це наша відповідальність. І я говорю про це (про суворий контроль на кордоні – ред.) значно довше, ніж Трамп. І я казав, що необхідно для розв’язання проблеми».

Республіканці наполягають, що президент США Джо Байден має повноваження діяти через виконавчу владу, аби обмежити наплив нелегальних мігрантів.

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«Ми говоримо про те, що необхідно зупинити потік (іммігрантів з Мексики – ред.). Зараз президент має виконавчу владу. Поки Конгрес веде ці переговори, дебати й дискусії, президент може зупинити його», – зазначив Джонсон.

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена.

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

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До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.