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Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України
Литва не вимагатиме знання литовської мови для працевлаштування біженців з України щонайменше рік
фото з відкритих джерел

Уряд продовжив термін тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року

Від українських біженців у Литві не вимагатимуть знання литовської мови для працевлаштування щонайменше ще один рік. Таке рішення литовський уряд ухвалив у середу, повідомляє LRT.

Уряд Литви продовжив термін, протягом якого «категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом у Литві». 

Спочатку цей період становив два роки після отримання тимчасового захисту, але тепер він продовжений до трьох років.

Уряд також продовжив термін тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.

Згідно з повідомленням Міністерства освіти, науки і спорту, держава «продовжить надавати українцям можливість вивчати литовську мову за допомогою заходів, що фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків».

У середині березня 2023 року Литовська мовна інспекція поінформувала політиків, що з березня 2024 року вона почне перевіряти рівень володіння мовою українських біженців, які працюють у країні, як того вимагає закон.

У листі йшлося про те, що якщо роботодавці не нададуть сертифікат про проходження мовного тесту їхніми працівниками, «мовна інспекція та муніципальні мовні органи будуть змушені вжити заходів».

Нагадаємо, більшість українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65 і 72% відповідно) хочуть повернутися додому.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України, який затвердив продовження перебування українських біженців на території держави.

Теги: Литва біженці українці

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