Вивчення мови для біженців: Литва може ввести нове правило

Литва пропонує ще на рік відстрочити для українських біженців вимоги щодо знання литовської мови

Міністерство освіти, науки і спорту Литви пропонує продовжити на рік термін, протягом якого українці, які втекли від війни до Литви і влаштувалися там на роботу, мають вивчити литовську мову. Про це пише LRT.

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Як зазначається, пропонується змінити відповідну постанову уряду та встановити, що «для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, категорія володіння державною мовою не застосовується при прийнятті на роботу протягом трьох років з моменту надання тимчасового захисту у Литві». У чинному визначенні передбачається дворічний термін.

«Потрібно розуміти, що ситуація цих людей – особлива. Вони були змушені тікати від війни, залишити свої будинки. Це був великий стрес, і цим людям потрібен триваліший термін для адаптації в Литві», – зазначив представник Департаменту національних меншин Литви Сергій Добряков.

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З його слів, Департамент у справах національних меншин повністю підтримує пропозицію міністерства.

Крім того, він повідомив, що українці справді дуже намагаються інтегруватися в литовське суспільство, виявляють величезний інтерес до культури Литви та прагнуть вивчати литовську мову.

«Але, на жаль, поки що задовольнити потребу всіх бажаючих вивчати литовську мову ми не можемо. Місця на курси з вивчення мови, у тому числі й фінансовані департаментом, заповнюються миттєво, і далеко не всі бажаючі потрапляють на них», – зазначив Добряков. Він розповів, що зараз курси литовської мови у Будинку національних громад відвідують 620 людей. З них переважна більшість – це українці.

Раніше стало відомо, що Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження терміну тимчасового проживання незабаром розпочнеться. Про це заявила керівниця департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте. За її словами, наразі значна кількість українців мають тимчасовий захист, дійсний до 4 березня 2024 року. Але цей термін закінчується, тому потрібно розглянути їхнє подовження.Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України Литва видала 46 000 цифрових дозволів на проживання згідно з тимчасовим захистом.

Раніше голова Департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте заявила, що Вільнюс повинен більш жорстко регламентувати юридичне становище іноземців у країні.Голова Департаменту міграції зазначила: майже 20-30% працівників, які отримують тимчасову посвідку на проживання по роботі, використовують документ як прикриття. Тому, вважає вона, з огляду на геополітичний контекст та задля забезпечення нацбезпеки, Литва має посилити порядок в'їзду та проживання іноземців у країні.