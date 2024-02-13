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Уряд погодив об'єднання трьох вишів у Києві, Харкові та Львові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд погодив об'єднання трьох вишів у Києві, Харкові та Львові
Науково-дослідний інститут українознавства приєднати до КНУ імені Тараса Шевченка
фото з відкритих джерел

Оксен Лісовий: «Таке об’єднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу»

Кабінет Міністрів об’єднав дві наукові установи та один навчальний заклад із провідними вишами країни у Харкові, Києві та Львові. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.

Зокрема, рішенням Кабмін було вирішено:

  • Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднати до Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Науково-дослідний інститут українознавства приєднати до КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

«Ці рішення є продовженням курсу на посилення університетської науки. Тепер ці наукові установи зможуть об’єднати зусилля та ресурси із закладу вищої освіти для розвитку наукових досліджень та інноваційних проєктів. Таке об’єднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу», – заявив Лісовий.

За його словами, рішення про приєднання обумовлені тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією.

Лісовий впевнений, що у безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики, як-от Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів.

Раніше Лісовий розповів, що передбачає модернізація мережі вищих навчальних закладів, і які має переваги. За його словами, у 2009 році в Україні діяло 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували освіту по 6 700 студентів. Наразі кількість Закладів вищої освіти (ЗВО) зменшилася до 300, а середня кількість студентів становить приблизно 400 людей, каже міністр.

Міністр також зауважив, що ключова мета таких змін – підвищити якість освіти, якомога ефективніше використовувати існуючі обмежені ресурси, і людські, і фінансові.

Раніше Міносвіти назвало найкращі виші України.

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Теги: Кабмін міністр Оксен Лісовий навчання університет

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