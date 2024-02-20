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Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна

пресреліз
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Зараз запущено 56 груп, серед яких 19 навчається онлайн, а 37 – в аудиторіях шкіл, університетів, бібліотек та освітніх хабів
фото: Code Club Україна

«Майбутнє країни вирішується на фронті, але ми не забуваємо й про тих, хто будуватиме Україну через кілька років»

ІТ-можливості стають доступними для українських дітей завдяки партнерству Favbet Foundation та Code Club Україна, які нещодавно запустили безкоштовні курси з програмування на Scratch. Сьогодні на них навчається вже 546 дітей з усіх куточків України.

Scratch – візуальна мова програмування, яка добре підходить для навчання основам ІТ та розробки програмного забезпечення.

Курс Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна розрахований на дітей 8-11 років та від самого запуску має величезну популярність серед учнів та батьків.

Зараз запущено 56 груп, серед яких 19 навчається онлайн, а 37 – в аудиторіях шкіл, університетів, бібліотек та освітніх хабів. Всього більш як 27 локацій у різних регіонах. Вчать дітей створювати свої перші ігри та інтерактивні історії 44 ментори з-поміж досвідчених українських ІТ-фахівців.

Фото: Code Club Україна
Фото: Code Club Україна

Менторка зі Львова Надія Гарасимчук розповідає: «Я веду курс програмування на Scratch вже не перший рік. Програма адаптована до віку дітей, детально розроблена інструкція до кожного уроку дає змогу покроково пояснити завдання. Проєкти побудовані таким чином, що складність наростає поступово, тому учні краще засвоюють матеріал, не бояться нового».

Менторка також зазначає, що проєкти, які вона втілює з учнями – цікаві, вчать розв'язувати проблеми, аналізувати ситуації та знаходити творчі підходи.

Все це сприяє розвитку креативності та абстрактного мислення з ранніх років.

Курс Scratch є частиною ініціативи «IT Kids» проєкту «Клуб супергероїв» благодійного фонду Favbet Foundation. Зараз в межах Клубу діє кілька освітніх та спортивних програм, що розкривають суперздібності українських дітей. Окрім IT-навчання, це й безкоштовні секції з кількох видів спорту, і забезпечення школярів канцелярією. Більшість з цих проєктів розраховані на дітей українських військовослужбовців та вимушених переселенців.

Фото: Code Club Україна
Фото: Code Club Україна

«Більшість проєктів Favbet Foundation сьогодні присвячені забезпеченню нашого війська: автівки, дрони, радіоапаратура тощо. Майбутнє країни вирішується на фронті, але ми не забуваємо й про тих, хто будуватиме Україну через кілька років. Тому проєкти, що примножують можливості українських дітей, завжди залишатимуться у нашому фокусі», – каже Євген Бондар, куратор Favbet Foundation.

Слідкуйте за анонсами нових проєктів на сторінках фонду у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Теги: навчання Україна благодійність

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Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
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