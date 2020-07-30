  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп закликав перенести президентські вибори

    • Розсилка
    Вибори президента у США мають відбутися 3 листопада - Трамп закликав перенести президентські вибори
    Вибори президента у США мають відбутися 3 листопада

    Президент США посилається на можливу фальсифікацію голосування поштою

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Якщо буде запровадження загальне голосування поштою..., то в 2020 році відбудуться найбільш неточні й фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуймо вибори, поки люди не зможуть проголосувати належно, безпечно й захищено?» — написав президент США.

    Вибори президента у США мають відбутися 3 листопада 2020 року.

    Між іншим, за омтанніми даними колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випередив по голосам підтримки чинного лідера країни Дональда Трампа в трьох ключових штатах.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

    Читайте також:
    Вибори в США: Байден зберігає підтримку понад 50% опитаних виборців

     

    США вибори Дональд Трамп президент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ