Трамп закликав перенести президентські вибори

Президент США посилається на можливу фальсифікацію голосування поштою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Якщо буде запровадження загальне голосування поштою..., то в 2020 році відбудуться найбільш неточні й фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуймо вибори, поки люди не зможуть проголосувати належно, безпечно й захищено?» — написав президент США.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???