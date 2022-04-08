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    Офіс президента відповів Лаврову на пропозицію включити Білорусь у переговорний процес

    Офіс президента відповів Лаврову на пропозицію включити Білорусь у переговорний процес
    фото: російські ЗМІ

    Подоляк:« Дещо дивна пропозиція, враховуючи роль Білорусі у російській агресії полив України»

    В Офісі президента вважають пропозицію Росії включити Білорусь до країн-гарантів безпеки України дивною, враховуючи роль білоруської сторони у російській агресії проти нашої країни. Про це повідомив радника глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі «РБК-Україна».

    «У переговорному процесі беруть участь дві сторони. Кожна їх має право на свої запитальні позиції. Білорусь запропонована лише російською стороною до обговорення. Дещо дивна пропозиція, враховуючи роль Білорусі у російській агресії полив України. Тим не менш, у РФ і Білорусі союзницькі відносини і саме тому Росія шляхом союзника намагається хоч якісь додаткові умови виставити і посилити свої позиції», – зазначив він.

    Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія вимагає залучити до переговорного процесу з Україною Білорусь. Зокрема, Лавров заявив, що, нібито, уже запропонував Україні долучити до мирного переговорного процесу Білорусь.

    Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

    За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Офіс президента відповів Лаврову на пропозицію включити Білорусь у переговорний процес