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    Лукашенко збирається ввести білоруські війська в Україну

    Лукашенко збирається ввести білоруські війська в Україну
    фото з відкритих джерел

    За інформацією розвідки, білоруські військові не хочуть воювати проти України.

    Нещодавно з'явилася інформація про те, що Олександр Лукашенко планує розпочати наступальну операцію білоруської армії проти України 11 березня о 21:00. Таку інформацію, посилаючи на джерела в розвідці, опублікував Telegram-канал «Вертикаль».

    Нагадаємо, літаки рашистів обстріляли Білорусь, щоб втягнути її у війну з Україною.

    «Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь) , зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь). Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом! Це Провокація! Мета втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!», наголосили у ЗСУ.

    Теги: Білорусь ЗСУ Олександр Лукашенко війна військові Україна кордон
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    Лукашенко збирається ввести білоруські війська в Україну