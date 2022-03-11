Лукашенко збирається ввести білоруські війська в Україну

За інформацією розвідки, білоруські військові не хочуть воювати проти України.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Олександр Лукашенко планує розпочати наступальну операцію білоруської армії проти України 11 березня о 21:00. Таку інформацію, посилаючи на джерела в розвідці, опублікував Telegram-канал «Вертикаль».

Нагадаємо, літаки рашистів обстріляли Білорусь, щоб втягнути її у війну з Україною.

«Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь) , зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь). Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом! Це Провокація! Мета – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!», – наголосили у ЗСУ.