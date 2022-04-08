Лукашенко вже думає, як втекти від Путіна

Путінська орда продовжує нищити українські землі

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Итак, Лукашенко решил заявить что Беларусь должна «участвовать в переговорах». Дословная цитата была интересна «коль вы нас ввязали в это /пауза/ прежде всего западные страны, на этих переговорах должна прозвучать позиция Беларуси».

Зачем ему такие заявления?

Ответ в нереализованных надеждах:

Идея провести референдум, показать начало трансформации и играть с Западом. При этом считая «нормальной» сделку, при которой Кремль не вмешивается в квази-электоральную кампанию, но зато атакует Украину. Ситуацию считал приемлемой, будучи увренным в быстром окончании войны. Для Лукашенко – РФ представлялась «силой» и Украине отводилась роль страны, которая быстро капитулирует. И на этом фоне выходит он в роли «восстановителя» и «замирителя». Получился облом, часть элит сразу недовольна. Русские не слишком спрашивали что делать с территории Беларуси. Ну и на украинском направлении в результате всего этого ситуация для него близка к катастрофе. Поиграть в посредника – Украина даже согласилась на начальном этапе на переговоры. Но потом в игру вступила Турция. И на фоне Эрдогана масштаб Лукашенко, мягко говоря, не виден. Ну и не спрашивали у него. Украина и так считала, что уже сделала услугу согласившись на беларускую территорию на начальном этапе. А в Кремле в очередной раз не посчитали нужным не то что спросить – даже сообщить, что Лукашенко пролетает. Тем временем война продолжается. Настроения в обществе негативные. И Лукашенко видит что бонусов (краткосрочных на которые рассчитывал после референдума) не будет. Более того, растёт негатив даже в ядре его поддержки. И тут бонусов на внешнем поле тоже нет – на него просто не обратили внимания. Более того, вмето позитивной динамики и подхода к торгу з Западом получает «паровозом через РФ» ещё больший зашквар.

Посему у кого-то в его окружении родилась авантюрная идея «топнуть ножкой»

И на внутреннем поле показать что «держит руку на пульсе», показать элитам что пытается выпетлять из ямы. Ну и, если получится, получить коврижки на внешнеполитическом.

Да только ситуация для Лукашенко уже не та, какой была даже в январе 2022. Топнул. Только это или не заметят или пошлют вслед за русским кораблём. Те же русские. Нет, упомянуть при случае «фактор Лукашенко» пытаясь затянуть переговоры (если им это надо будет) они не забудут. Только мнения и «хотелок» самого Лукашенко спрашивать не будут.

Для Украины ситуация ещё более комичная. Поиграть можно, прислушаться смысла нет от слова «совсем». Одним словом, по сути тоже пошлют вслед за тем же кораблём.

Единственная надежда Лукашенко – если получится всё же хоть на крохи вновь продать идею «наша позиция не совсем такая как у РФ». И попытаться монетизировать результаты петляния чтобы не влезть в войну и ВС Беларуси. Но и тут проблема – очевидно, что такое петляние есть результатом общественного мнения, но не самого Лукашенко.

Но даже если удасться «продать» такие тезисы, выгод будет немного. Скорее самому придётся многое предлагать «авансом». Хотя, на внутреннем поле из этого начнут крутить красивую пропагандистскую риторику.

Писал, что на беларуском направлении будут охренительные истории. Признаться, не ожидал, что такие комичные.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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