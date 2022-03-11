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    Літаки рашистів обстріляли Білорусь, щоб втягнути її у війну з Україною

    Рашисти&nbsp;нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь) - Літаки рашистів обстріляли Білорусь, щоб втягнути її у війну з Україною
    Рашисти нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)

    Окупант вдався до свідомої провокації

    Російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною, інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь) , зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь). Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом! Це Провокація! Мета втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!», наголосили у ЗСУ.

    Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, зараз російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі. Для маскування росіяни проведуть атаку із повітряного простору України. Таким чином країна-агресор хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

    «Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі», – наголошує міністр.

    Він додав, що за 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Отже, боротьба триває, ворог несе втрати і вдається до жахливих злочинів та підступних провокацій.

    Теги: Білорусь Росія ЗСУ війна Україна Олексій Резніков
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    Літаки рашистів обстріляли Білорусь, щоб втягнути її у війну з Україною