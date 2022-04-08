Росія вимагає включити Білорусь у переговорний процес з Україною

Лавров заявив, що Білорусь усядеться за стіл переговорів з Україною та РФ

Зауважимо, що напередодні про це говорив і самопроголошений голова РБ Олександр Лукашенко

Росія вимагає залучити до переговорного процесу з Україною Білорусь. Про це 8 квітня низці російських ЗМІ заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Зокрема, Лавров заявив, що, нібито, уже запропонував Україні долучити до мирного переговорного процесу Білорусь.

За задумкою Кремля Білорусь має стати гарантом безпеки для України.

Зауважимо, що 7 квітня ідентичну думку висловив самопроголошений голова РБ Олександр Лукашенко. Вочевидь, з подачі Москви він заявив про те, що на перемовинах мають почути і голос Білорусі.

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні