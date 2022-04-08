Прощання з Жириновським: Путін злякався навіть почесної варти (фото)

Президент Росії Володимир Путін прощався із одіозним політиком Володимиром Жириновським на самоті

Церемонія прощання Путіна з Жириновським пройшла дещо зміненою, порівняно із загальною процедурою. Зокрема президент Росії прощався із заступником голови Державної думи Росії на самоті.

Під час прощання із Жириновським інших представників російської еліти біля труни з тілом перебувала почесна варта, що складалася із двох солдатів. Так, зокрема, було, коли до труни підійшов третій президент Росії, нині заступник керівника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Під час прощання з Жириновським Медведєвим почесна варта є...

Коли ж у зал для прощання зайшов Володимир Путін – почесна варта кудись зникла.

...а коли прийшов Путін - вона таємничим чином зникла

У Кремлі ніяк не пояснили цей відхід від традиційної церемонії прощання.

Зазначимо, що й дорога Володимира Путіна до залу, де відбувалася церемонія прощання із Володимиром Жириновським, була повністю зачищена від сторонніх людей. На відео, оприлюдненому Telegram-каналом RIA_Kremlinpool, видно, що кортеж президента Росії мчить вулицями повністю порожньої Москви, а в кадр потрапляють тільки працівники силових структур.

Нагадаємо, за неофіційною інформацією, після початку російсько-української війни Путін заховався в бункері десь в районі Уральських гір.

Але заради померлого Володимира Жириновського Путін з’явився у Москві.